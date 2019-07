Punto nascita: cosa fare per evitare che venga chiuso dopo l'aprile 2020

TERMOLI. Le manifestazioni di piazza fatte finora appariranno come una puntura d’ago ad un elefante. La Sanità Privata, l’Asrem, il Potere politico regionale sono i 3 nemici assassini della sanità Termolese. Sono forti, motivati da avidità e vanità ed inoltre hanno in dotazione l’arma letale della burocrazia.

Ma procediamo con ordine. Abbiamo ottenuto l’Ordinanza sospensiva, ma ciò che conta sarà la sentenza definitiva del Tar. Vale a dire abbiamo vinto una battaglia, ma per salvare il San Timoteo occorre vincere la guerra.

Come ci prepariamo per avere la sentenza finale (Aprile 2020) favorevole all’apertura a tempo indeterminato del Punto Nascita che sarebbe il presupposto per non avere nel prossimo futuro l’ospedale San Timoteo ridotto a Punto ambulatoriale? Guardiamo più da vicino i soggetti in questo campo di battaglia.

SOGGETTIIN CAMPOAlcuni li abbiamo già nominati e sono noti a tutti. Ma diamo un flash per ognuno.

Potere politico regionale e Asrem Dai fatti recenti e lontani possiamo dire a ragione che essi si muovono ai danni della Sanità Termolese

Lasanitàprivata.Non è direttamente in campo,ma agisce dall’esterno. Opera da decenni nel piatto della sanità pubblica fornendo servizi mediante convenzioni ( non è qui il caso di entrarenel merito) Ma più recentemente ha attuato un cambio di strategia: non più mangiarci ma sostituirla (la sanità pubblica) lentamente e progressivamente.

I Politici termolesi si sono mossi poco ed in ordine sparso. Anche dopo il decreto del 1 luglio sono intervenuti solo con dichiarazionipartitiche di auto assoluzione o puntando il dito accusatorio contro gli altri partiti politici.

Il Tar (Tribunale amministrativo regionale ). Opera e decide in maniera autonoma. In data 26 luglio ha emesso l’Ordinanza sospensiva dopo il decreto del 1 luglio di chiusuradel Punto nascita da parte dell’Asrem ed il ricorso dei sindaci del Basso Molise.

I Cittadini subiscono le inefficienze del sistema. Dopo il decreto del 1 luglio hanno organizzato tremanifestazioni di piazza.

La sconfitta è probabile se…

Il quadro sopra esposto con i vari soggetti in campo ci dice che i cittadini termolesi in questa battaglia hanno: tre forze contro, una neutra ed una teoricamente favorevole, ma inadeguata. Più specificatamente.

Tre Forzecontro

Due forze sono rappresentate dal potere politico regionalee dall’Asrem che sono potenti e sono contro la sanitàtermolese ( i fatti ultradecennalilo affermano) e Laterza è la sanitàprivata che ( come in generale tutto ciò che Privato) ha nel suo Dna il profitto. E che quindi faràdi tutto per perseguire il suo obiettivo di penetrazione ed espansione nella sanità pubblica.

Forza neutra. Il Tar è da considerarsi neutrale

Forza favorevole ma inadeguataI politici termolesi,in quanto divisi tra di loro non sono in grado di coagulare una forzacapace di batterele tre suddette forze avverse che sono molto forti e decise.

Per quanto sopra la débacle, prima del P. Nascita e poi del San Timoteo, sembra molto probabile in quanto le manifestazioni di piazza fatte finora se pur meritevoli appariranno come una puntura ad un elefante.

L’elefante lo ripetiamo è costituito da:

1.Avidità e cinismo della sanità privata i cui componenti sono senza cuore(al cui posto hanno un incisione dorata con tanti conti correnti bancari)

2. Vanità ed ostentazione del potere politico regionale senza alcuna distinzione di colore.

3. La burocrazia dell’Asrem intesa come miscela di sprechi, di inefficienza e boscaglia di leggi norme e decreti.

Ora vi pare che questo ciclone di siffatta potenza (1,2,3,)possa essere fermato da alcune manifestazione di piazza ? Non credo,a meno che …

A meno che

a) I Politici Termolesi :

- si coalizzino per difendere Termoli

- ricordinodi essere stati eletti tutti maggioranza ed opposizione dai Termolesi per i quali hanno il dovere di difendere la loro salute

-abbandonino le direttive di partito (almeno per il temasalute) che ai cittadini non interessano affatto.

-non sacrifichino una causa giusta (il San Timoteo di Termoli) per la loro carriera politica personale

- tengano bene chiaro che soltanto tutti insieme il poter politico termolese unito e fortepuò confrontarsi contro il potere politico di Campobasso

b) I Cittadini potenzino la loro contestazione

b.1 Mediante la creazione di altri numerosi gruppi di protesta

b.2 Facendo un piano di pressing caratterizzato da una visibilità ripetitivae con frequenza ravvicinata.

Sui suddetti punti b1 e b2 tornerò in altra occasione dando ad essi lo spazio che meritano

SUPERSINTESI

Nella battaglia del San Timoteole forze in campo sono attualmente sbilanciate e nettamente a favore della sanità privata, del potere politico regionale e dell’Asrem Forze che sono molto determinate in quanto alimentatedall’avidità dal cinismo (non hanno cuore) dalla vanità e dalla burocraziaI cittadini termolesi invece sono isolati. Non sono sorretti in maniera adeguata daipolitici che essi stessi hanno votato

In 9 mesi circa la previsione di possibile sconfitta si può tramutare in una vittoria certa. Ma solo se

-nasce una bandiera unica sotto la quale si riuniscono tutti i politici termolesi. Ossia occorrerebbe una mutazione genetica, se pur temporanea e relativa al tema salute, che vede i 4 ex candidati sindaci e tutti i consiglieri gli uni a fianco degli altri.

- nascono più gruppi cittadini che mostrano la potente forza di tutta la cittadinanza

Le due forze, Cittadini e Politici termolesi, possono così avviare il circolo virtuoso capace di fornire l’energia necessaria di coraggio e creatività per la vittoria finale del San Timoteo.