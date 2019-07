Circolo Auser di Palata, pronto il programma delle attività del 2020

PALATA. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione di Volontariato Circolo Auser "Non Solo anziani" Onlus, il giorno 25 luglio 2019 dalle ore 17:00, presso la sede del Circolo – in Via Kennedy - di Palata si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci, presieduta dal Presidente dell'associazione sig.ra Carmelina Grizzanti, alla presenza straordinaria del Presidente Regionale “Auser Molise” sig. Dante Leva, per trattare importanti argomenti posi all'o.d.g., tra cui l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2018, il Programma delle Iniziative da organizzare per il corrente anno 2019 e l’adeguamento del proprio Statuto al Codice del Terzo Settore di al D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, argomenti approvati tutti alla unanimità dei voti dall'Assemblea, alla presenza di oltre il 75% dei soci aventi diritto. Quindi il Presidente Grizzanti coadiuvato dal Segretario Pasqualino Desiderio, prima di entrare nel vivo dei lavori assembleari, ha invitato il neo Sindaco del Comune di Palata geom. Maria Di Lenaa porgere i suoi saluti e dell’Amministrazione Comunale da lei rappresentata. Il Sindaco, dopo una breve presentazione e saluti di rito, augura ai soci dell’Auser un buon proseguimento dei lavori assembleari e promette impegni da parte del Comune di Palata in favore degli anziani e per la crescita del Circolo Auser di Palata il quale ormai, è una realtà per Palata, in considerazione del fatto che il prossimo anno 2020 lo stesso dovrà spegnere la ventesima candelina, (il Circolo Auser a Palata è stato costituito nel mese di maggio 2000). Dopo di che prende la parola il Presidente Regionale Auser Molise, sig. Dante Leva, il quale dopo essersi congratulato per le belle parole pronunciate dal Sindaco di Palata, espone magistralmente la necessità di adeguare lo Statuto del circolo alla normativa nazionale del Codice del Terzo Settore entro il 02.08.2019.

Dopo di che informa i presenti che l’Auser Regionale ha in programma incontri periodici presso i circoli territoriali con diverse tematiche, tra cui un incontro sulle malattie reumatologiche e uno sulle piante officinali, augurando buon lavoro ai presenti. Dopo l’approvazione all’unanimità del Conto Consuntivo Anno 2018 e del Programma delle iniziative per il corrente anno 2049, il Presidente Grizzanti passa la parola al Segretario del Circolo Pasqualino Desiderio per la trattazione degli altri due punti all’o.d.g.. Il Segretario espone ai presenti il Regolamento Interno, da approvare, che dovrà regolare i rapporti della costituita Sezione Culturale Auser “Gruppo folkloristico Palatella”, gruppo che da oltre un anno svolge attività all’interno del circolo ed all’esterno. L’Assemblea udito l’intervento del Segretario e di alcuni soci presenti in assemblea, alla unanimità approva il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo del Circolo Auser. Per quanto riguarda l’ultimo punto all’o.d.g., il Segretario Desiderio, illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto del Circolo Auser alla normativa nazionale del Codice del Terzo Settore approvato con D.lgs. 03.07.2017, n. 117, precisando che il Direttivo propone di modificare anche della denominazione del circolo, il quale ai sensi dell’art. 5 del citrato Codice del Terzo Settore prenderà la seguente denominazione “A.P.S. – Associazione di Promozione Sociale – Circolo Auser- Non solo anziani E.T.S” il quale oltre a continuare a poter svolgere le attività di volontariato, potrà svolgere anche attività di promozione sociale. L’Assemblea, uditi i numerosi interventi da parte dei presenti, del Segretario e del Presidente Regionale Auser Molise, alla unanimità approva la modifica della denominazione del circolo e l’adeguamento dello statuto alla vigente normativa nazionale. Il Presidente sig.ra Grizzanti a conclusione dei lavori assembleari, prima di chiudere la seduta ringrazia i presenti ed invita gli stessi ad essere più presenti nella vita quotidiana del circolo, ma soprattutto in occasione dello svolgimento delle varie manifestazione che il circolo ha in programma nel prossimo futuro, ringrazia il fine il Sindaco di Palata geom. Maria Di Lena per l’attenta presenza durante i lavori congressuali ed il Presidente Regionale Auser Molise sig. Dante Leva per il proficuo contributo apportato ai lavori assembleari e per l’attenzione che il regionale ha nei confronti del Circolo Auser di Palata, invitando lo stesso prestare particolare attenzione al nostro circolo in occasione del ventesimo anniversario dalla sua costituzione che ricade il prossimo anno 2020.