TERMOLI. L'operazione di ieri notte della Guardia Costiera contro gli insediamenti abusivi di ombrelloni sul litorale termolese, con tanto di ricognizione in elicottero, ha provocato numerose reazioni di dissenso, alcune violente, ovviamente da stigmatizzare, come l'aggressione ai due militari della Guardia Costiera.

Ma le proteste sono state molte: sulla spiaggia gli uomini impegnati nell'operazione "Mare sicuro" sono stati accolti da una folla di contestatori al grido di "Vergogna! Vergogna!"

«Questo è rubare i soldi agli italiani: per togliere 4 ombrelloni dalla spiaggia utilizzano elicotteri che hanno un costo 6000 euro l'ora. Domani previsto un mare con 25 nodi di forza, questi 25 uomini armati di tutto punto che stanotte sono impiegati per togliere i pedalò dalla battigia domani saranno in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti?», si sente dire in un video pervenuto alla nostra redazione.