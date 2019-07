«Trovare una soluzione rapida per la Sanità»

TERMOLI. Cosa sta succedendo alla Sanità regionale. Questo è stato il tema dell’incontro indetto dal “Gruppo popolare Basso Molise”, che si è tenuto nel parco “Sant' Alfonso” di Termoli e in seguito nel locale “All bets” a causa della pioggia. Una setacciatura che ha toccato più punti riguardanti la Sanità regionale e non solo quello inerente al Punto Nascita di Termoli.

Il quale, grazie alla sua riapertura, ha permesso di tirare una boccata d’ossigeno ai presenti e naturalmente a tutti i cittadini. Un sollievo che però, si è dissolto nel corso dell’incontro. La situazione attuale della Sanità, mostra tutte le sue difficoltà e le sue problematiche. Le stesse che, secondo quanto emerso dall’opinione comune dei presenti, devono essere risolte nel minor tempo possibile e da chi ne ha le facoltà. Una richiesta figlia di una grande necessità. Ovvero quella di riacquistare una sicurezza generale che, oggi, viene soffocata dalla rabbia e dalla frustrazione. Uno stato d’animo che ritrova le sue radici, all’interno di un contesto ancora più grande. Dove le cosiddette colpe, non toccano solo le consuete figure chiamate in causa in situazioni del genere, ma anche gli individui stessi che costituiscono la società: il cittadino. La forma ultima dell’uomo all’interno di un complesso sociale, da esso definito. La cui sopravvivenza è dettata dalla sua costante affermazione e dal suo desiderio di conoscenza. Uno stimolo fondamentale, oggi come ieri, affinché la quotidianità non sedimenti nelle sue forme più critiche: la noia e l’indifferenza.