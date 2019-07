Larino, Concattedrale gremita per la messa in onda su Rai 1 Copyright: Termolionline

Larino, Concattedrale gremita per la messa in onda su Rai 1 Copyright: Termolionline

Larino, Concattedrale gremita per la messa in onda su Rai 1 Copyright: Termolionline

Larino, Concattedrale gremita per la messa in onda su Rai 1 Copyright: Termolionline

Larino, Concattedrale gremita per la messa in onda su Rai 1 Copyright: Termolionline

LARINO. La consueta messa domenicale trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai stamane è andata in onda dalla Concattedrale di Larino.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, e animata dal coro "Don Luigi Marcangione" diretto dal maestro Luigi Petrone.

Nel corso dell'Omelia, Monsignor De Luca ha descritto Dio come Tu fondamentale dell'uomo, l'Abba che ci fa essere noi stessi, e al quale possiamo rivolgerci come ad un papà. Ha inoltre ricordato come con la fraternità vissuta possiamo glorificare ed incontrare Dio, e che il perdono è un dono di Dio da trasmettere al prossimo.

Una cattedrale comprensibilmente gremita di fedeli per questo importante avvenimento, che rientra nel cartellone di eventi previsto a celebrazione del settimo centenario della Concattedrale che hanno preso il via giovedì 25 luglio.