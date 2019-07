TERMOLI. Ultima domenica di luglio che ha fatto svegliare intorno alle ore 7.30 la città sotto un discreto scroscio di pioggia temporalesca, nonostante questo però dopo poche ore il sole che di è fatto largo tra i nuvoloni ancora carichi.

Il sole stesso ha avuto la meglio e ha comunque tenuto la temperatura sui livelli estivi, sicuramente meno torrido di quelli dei giorni scorsi. Ma il popolo dei vacanzieri in buona parte è sceso comunque al mare, nonostante intorno a mezzogiorno altri nuvoloni neri non promettessero nulla di buono per il resto della domenica.