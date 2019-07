Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

Tantissima gente in centro per la Notte bianca dei bambini Copyright: Termolionline

TERMOLI. Un Corso nazionale gremito di persone, ieri sera, in occasione della Notte bianca dei bambini, tanto da essere pressoché impossibile passeggiare normalmente.

Una serata pensata interamente per i più piccoli, con lo spettacolo dei burattini in piazza Monumento, e con gli artisti di strada che, con spettacoli, attrazioni e palloncini, hanno lasciato a bocca aperta i bambini. Gli adulti hanno potuto dare un'occhiata ai vari stand e bancarelle presenti in piazza Monumento, dove era possibile trovare accessori, libri e capi di abbigliamento.

Tanto divertimento anche in piazza Sant'Antonio con i giochi gonfiabili e lo show del mago Checco, mentre al Belvedere dei Fotografi è stato possibile assistere allo spettacolo di Falconeria.

Nel cuore del borgo vecchio, in piazza Duomo, è stato proiettato il film Walt Disney "Ralph Spacca Internet".