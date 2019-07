TERMOLI. Marco Togni, ingegnere di 37enne di Genova, il 17 marzo scorso ha deciso di girare l'Italia per 6000 chilometri, partendo da Genova, dalle parti del tristemente famoso ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. Il motivo di questa sua marcia a piedi attraverso le regioni italiane è da ricercare nel fatto che il nostro ingegnere, pur non avendo casi in famiglia o tra amici, vuole sensibilizzare le persone, le amministrazioni e associazioni dei luoghi visitati, sulla terribile malattia invalidante che può colpire chiunque, e che è la sclerosi multipla, patologia in preoccupante crescita in Italia.

Senza nessun secondo fine, Marco Togni si sta sciroppando ben 6000 chilometri, e con la tappa termolese ha di poco superato i 3000 km, quindi è a metà dell'impresa. Ci ha detto che ha trovato molta sensibilità da parte di tutti. Anche il piccolo Molise ha fatto alla grande la sua parte, a Termoli l'assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola e lo psicologo dottor Nicola Malorni lo hanno accolto al porto turistico Marina di San Pietro, dando tutta la disponibilità e l'aiuto possibile a Marco anche a nome del sindaco Roberti. Al Sottovento poi si è tenuto un incontro tra Marco, gli amministratori e i rappresentanti di varie associazioni e centri sociali. Lodevole iniziativa dunque, che possiamo tutti sostenere anche seguendo il cammino di Marco su Facebook, sul profilo "Marco Osky Togni". Domattina presto Marco ripartirà con calma da Termoli direzione Montenero dove alle 16 sarà ricevuto dal sindaco e dall'amministrazione comunale.