Ultimi giorni di luglio: da mercoledì si torna ai 30 gradi

TERMOLI. L'ultimo fine settimana di luglio non è stato certo dei migliori e assolutamente non in linea con quelli precedenti, dal punto di vista meteorologico.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni, con luglio che darà in mano al mese di agosto il testimone nella staffetta dell'estate?

Grazie agli esperti di Meteoinmolise.com ecco le pPrevisioni nella prima parte della settimana in Molise.

«Lunedì: giornata variabile. Nuvole frequenti soprattutto al pomeriggio quando non si esclude qualche scroscio di pioggia a ridosso dei rilievi interni. Miglioramento serale. Temperature in leggera flessione, con punte massime tra 25 e 28 gradi sull’intero territorio regionale. In montagna non si raggiungeranno i 20 gradi. Venti tesi di maestrale sulla costa al mattino. Mari poco mossi al mattino, con moto ondoso in attenuazione in serata.

Martedì: soleggiato al mattino. Qualche addensamento in più al pomeriggio nelle zone interne ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in aumento con qualche punta di 30 gradi sulle pianure interne. Venti in attenuazione

Mercoledì: giornata ancora migliore della precedente. Bel tempo al mattino. Poche nubi al pomeriggio sulle zone interne. Temperature massime che varcano di nuovo la soglia dei 30 gradi sulle pianure del Basso Molise e nell’isernino, venafrano.