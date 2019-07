Sanità: il presidio durante il Consiglio regionale monotematico

CAMPOBASSO. Domani 30 luglio si terrà a Campobasso un Consiglio regionale monotematico sulla sanità. Il Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità, la rete dei comitati e delle associazioni, il coordinamento delle lotte, hanno organizzato un presidio davanti alla sede del Consiglio Regionale in via IV Novembre a Campobasso, a partire dalle ore 10.

«Si invitano tutti i cittadini a partecipare a questo importante appuntamento. E’ fondamentale esserci ed intervenire numerosi perché non è più possibile delegare ad altri la protesta, alla vigilia di decisioni importanti per il futuro della Sanità Molisana.

Si ricorda anche che il 31 luglio presso il Comune di Termoli è stato indetto un analogo Consiglio Comunale monotematico sulla Sanità, e si ribadisce l’importanza della partecipazione da parte dei cittadini.

Sempre a Termoli, in data 6 agosto e in sede da definire, si terrà un’assemblea, aperta a tutti i cittadini, che farà seguito a quella tenuta a Larino in data 26 luglio dal Forum Sanità, dalla Rete dei Comitati e delle Associazioni, e dal Coordinamento delle Lotte».