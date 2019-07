TERMOLI. Martedì 30 luglio avrà luogo la prima serata organizzata dal Comune di Termoli in collaborazione con i balneatori. Non si terrà però la preannunciata "Notte delle lanterne", poiché il Comune nei tempi stretti con la quale si è dovuto lavorare, non è stato in grado di reperire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in merito all'accensione delle lanterne.

Per questa ragione, di comune accordo con i rappresentanti dei balneatori, si è deciso di cambiare format e di garantire comunque l'evento, denominato "Un mare di musica": ci saranno piccoli intrattenimenti musicali organizzati dal Comune, sia sul Lungomare Nord che sul Lungomare Sud, oltre naturalmente ai vari eventi organizzati dai singoli stabilimenti balneari che hanno sposato questo progetto.

Sarà presente anche la Pro Loco con i mercatini degli hobbisti.

"È intenzione mia e di tutta l'amministrazione comunale mettere iniziative in campo per rivitalizzare il nostro Lungomare,» commenta il sindaco Roberti. «Quest'estate non abbiamo avuto modo di programmare bene le iniziative, è stata una corsa contro il tempo, e le scarse risorse economiche hanno reso ancora più difficile il nostro lavoro. Si è aperto però un dialogo con i balneatori, ci si è seduti attorno ad un tavolo e ci siamo iniziati a confrontare. Sono convinto che questo sarà l'inizio di una proficua collaborazione».