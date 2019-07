TERMOLI. Un intervento personale, quello del presidente dell’ordine degli Psicologi Nicola Malorni, nel suo ruolo di presidente della Prima commissione consiliare del Comune di Termoli, sull’incontro e l’accoglienza avuta al porto turistico Marina di San Pietro, con Marco Togni.

«Sapere di un giovane che decide di fare 6.000 km a piedi per sensibilizzare tutte le regioni italiane verso la Sclerosi Multipla già mi era risuonato internamente come una iniziativa eroica. Ma ora che ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente grazie all’assessora alle Politiche sociali del nostro Comune, Silvana Ciciola, ne sono ulteriormente persuaso.

Perché Marco Togni è un giovane ingegnere che ha deciso di legare il suo sogno di girare il nostro Paese a piedi ad un messaggio altrettanto eroico che sta facendo arrivare non solo ai cittadini italiani ma anche agli Amministratori di centinaia di Comuni: “per grandi imprese quali la ricerca, la conoscenza, l’aiuto alle persone in difficoltà occorrono alcune cose semplici:

1. sapere essere soli ma riuscendo al contempo a connettersi col resto del mondo e a creare legami;

2. avere tanta determinazione e una spiccata capacità di tollerare gli imprevisti, le frustrazioni e gli ostacoli;

3. avere davanti a sé una meta rinunciando ai percorsi lineari, accettando di modificare all’occorrenza il percorso prefigurato;

4. non avere tra le motivazioni prioritariamente un proprio bisogno.

Sì perché l’ingegnere Marco Togni non è un eroe ma è eroica la sua iniziativa, nel senso che è dirompente, non scontata, capace di attivare cambiamenti, per certi aspetti rivoluzionaria.

Ognuno di noi si sarebbe aspettato di incontrare una persona con un vissuto di sofferenza e invece no, Marco Togni è un giovane che sta seguendo un percorso e ci sta invitando ad imprese eroiche, come cittadini e come

Amministratori. Non ci può essere cambiamento se in qualsiasi iniziativa facciamo nella vita non ci si mette in cammino con lo stesso spirito di questo audace viandante.

Grazie Marco!»