"Noi Termolesi 2019 - scattiamoci una foto": giovedì sera tutti sulla scalinata

TERMOLI. "Noi Termolesi 2019 - scattiamoci una foto": eccoci di nuovo con Tina Menadeo in coppia con Maurizio Perrotta che vi aspettano giovedì prossimo, primo agosto, alle ore 19, sulla Scalinata del Folklore.

Con la foto di giovedì saranno sette gli anni che i termolesi si ritroveranno sulla scalinata del folklore per farsi immortalare in tutta la loro termolesità; ogni anno ci aspettiamo siano sempre di più i partecipanti e speriamo quindi di battere in questo 2019 il record di presenze.

Quindi non mancate! Un'edizione che capita al culmine di un periodo in cui si è riscoperta ancora di più l'importanza di essere termolesi, Punto nascita docet.