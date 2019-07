Chiude per tre settimane il centro prelievi di via del Molinello

TERMOLI. Chiuso il centro prelievi dell’Asrem di via del Molinello dal 29 luglio al 18 agosto. Per gli utenti che in queste tre settimane necessitassero di effettuare prelievi e analisi, c’è a disposizione il laboratorio analisi del San Timoteo, che dovrà evidentemente fronteggiare sia le ferie del personale che il picco di domanda.

Chiaramente, la posizione del San Timoteo rispetto a viale del Molinello è più disagevole, specie per gli anziani e ci saranno code maggiori.

Non è la chiusura di un reparto ma è un servizio che interessa e coinvolge un numero di persone enormemente più grande.