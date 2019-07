«Speriamo non sospendano l'attività anche in altri centri prelievi»

TERMOLI. Arriva la nota polemica dell'ex sindacalista della Fimmg Giancarlo Totaro sulla chiusura dei centri di prelievo per le ferie agostane e non solo.

«Sospende i prelievi il centro prelievi di via Toscana a Campobasso, la stessa cosa per il centro prelievi del distretto di via del Molinello a Termoli da cui ne consegue che gli ospedali già carenti di personale, tra l'altro nel periodo più difficile dell'anno, dovranno sopportare un ulteriore carico di lavoro e costringeranno i pazienti a subire disagi e fare estenuanti file per fare i prelievi e ritirare le analisi.

Tutto questo mentre in ospedale a Termoli si è alle prese con l'aumento dell'utenza dovuta al flusso turistico e richiede un maggior impegno per l'assistenza interna ospedaliera, soprattutto nell'ambito della urgenza e solo grazie alla dedizione del personale tecnico ed infermieristico non vi sono disservizi di sorta e non aumentano i tempi di prenotazioni delle analisi. Ora bisogna sperare che non sospendano i prelievi anche altri Cpt come quello di Larino.

Sarebbe giusto aumentare l'azione di filtro della medicina territoriale ma come al solito bisogna fare i conti con la carenza di personale che non risparmia nemmeno il distretto sanitario.

Insomma un cane che si morde la coda e poi la "gente" viste le difficoltà tende a emergenzializzare il proprio stato di salute e si reca al Pronto Soccorso anche per fare le analisi aggravando la qualità ed i costi del servizio.