Corso Umberto potrebbe riaprire al traffico per San Basso

TERMOLI. Per qualcuno sono "Le ancore", senza entrare nel merito di una diatriba finita persino in Procura, sul loro trasloco. Ci riferiamo al simbolo della chiusura di Corso Umberto, la strada che dalla stazione percorre e attraversa il centro fino a lambire in linea d'aria il porto, agganciandosi a via Carlo del Croix.

Un tratto, quello che arriva sino alla confluenza di Corso nazionale forse il più nevralgico di tutto il centro storico e che dal 22 dicembre scorso è stato chiuso al traffico per volontà della vecchia amministrazione comunale di centrosinistra.

Il sindaco Francesco Roberti in campagna elettorale in più occasioni ha ribadito che le ancore sarebbero state levate, in pieno senso marinaresco, e dopo aver affrontato in alcune conferenze la questione, illustrando i passaggi necessari, pare che possa ora muoversi per adempiere all'impegno.

Un'isola pedonale che ha visto sin qui solo uno dei tre step di riqualificazione previsti, quindi il margine per la sua riapertura c'è, per bontà delle richieste provenienti dagli esercenti di zona, dichiaratisi sofferenti. Ma c'è anche una ragione che risiede nello snellimento di una viabilità che ad agosto diverrebbe ancora più convulsa.

Non sappiamo nel merito quale sarà il dettaglio del provvedimento, se una o due corsie, quale la direzione, se ci saranno parcheggi laddove potrebbero non transitare le auto. Per molti, più che un auspicio è un 'voto', la riapertura potrebbe avvenire entro San Basso, quale dono alla città da parte del Patrono.