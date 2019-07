In Consiglio anche la concessione del terreno per la nuova caserma dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Non si discuterà solo di sanità domattina nel Consiglio comunale straordinario e aperto, che a questo punto non è più monotematico. Il presidente dell'assise civica Michele Marone ha integrato l'ordine del giorno con una proposta di delibera che riguarda la concessione di terreno comunale al Ministero dell'Interno per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco.

In passato, sempre in Consiglio comunale, c'era già stata con una precedente amministrazione, un atto di concessione simile, per un terreno in contrada Casa la Croce, a ridosso della statale 87 Sannitica. Vedremo domani quali saranno le novità in merito.