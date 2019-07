Insieme per ricordare Antonio Francesco Gasbarro nel terzo memorial

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è concluso il 27 luglio il terzo Memorial Antonio Francesco Gasbarro presso la Gaeco Sport di San Martino in Pensilis. Il Memorial in ricordo del giovane diciassettenne di San Martino in Pensilis, prematuramente scomparso, i cui genitori hanno donato gli organi esprimendo un grande gesto d’amore e solidarietà, è stato organizzato da Gaetano Verlengia, dagli amici e dalla famiglia di Antonio e ha visto la presenza dell’Associazione Aido comunale di San Martino in Pensilis, con un banchetto informativo sul significato e sulle modalità di adesione all’associazione.

Nata per non dimenticare Antonio e per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, l’associazione continua a diffondere la cultura della solidarietà e dell’amore e, con essi, la gioia di ridare speranza di vita a chi non l’ha più e lo ha fatto, in questa occasione, attraverso lo sport e l’amicizia che i giovani sanno esprimere, con il dono di una targa ricordo. La presidente, professoressa Filomena Saracino, ringrazia i cittadini per le numerose adesioni e sottoscrizioni del consenso alla donazione degli organi e, insieme alla famiglia di Antonio, ringrazia tutti i ragazzi che, con amore, ogni anno tengono vivo il ricordo del loro giovane amico e la Gaeco sport per l’ospitalità.