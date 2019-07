CAMPOBASSO. Puntuali, almeno loro, lo sono stati. Si sono piazzati davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise che ha in agenda la seduta monotematica sulla sanità, ma c’è chi ritiene possa addirittura saltare.

Di certo non ci saranno i commissari Giustini e Grossi, come è noto.

In questo senso il forum per la difesa della sanità pubblica di qualità, la rete dei comitati e delle associazioni, il coordinamento delle lotte, con loro il comitato San Timoteo e il gruppo Voglio nascere a Termoli, hanno organizzato un presidio davanti alla sede del Consiglio Regionale in via IV Novembre a Campobasso, a partire dalle ore 10, invitando tutti i cittadini a partecipare a questo importante appuntamento. «È fondamentale esserci ed intervenire numerosi perché non è più possibile delegare ad altri la protesta, alla vigilia di decisioni importanti per il futuro della Sanità Molisana», il messaggio delle associazioni.