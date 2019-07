TERMOLI. A Termoli c'è un'attività che definire storica non è azzardato poiché il ristorante "Da Antonio" in Corso Umberto I, esiste da oltre 55 anni, dal 1964, sempre con la stessa gestione familiare per una tradizione culinaria e di ristorazione che si è tramandata da padre in figli all'interno della famiglia Verduno.

Abbiamo parlato con uno dei figli che si occupa della sala e della sua organizzazione, Giovanni Verduno, la cui mamma Violanda, nonostante abbia più di 90 anni, si destreggia ancora alla grande in cucina; il papà capostipite Antonio - che ha dato il nome al locale - purtroppo non c'è più, ma come ci hanno detto, la tradizione deve continuare. Poiché il ristorante è situato lungo il corso che ultimamente ha creato non poche polemiche, Giovanni ci ha detto che la chiusura al traffico della strada dove si trova la sua attività, ha certamente creato più disagi che utilità: "Io non sono uno che scende in piazza per protestare, ma sinceramente preferirei lo riaprissero."

La specialità di punta del ristorante "Da Antonio", essendo una cucina marinara, non può che essere la zuppa di pesce alla termolese. Giovanni infatti consiglia come primo piatto degli spaghetti tritati al sugo conditi con la zuppa di pesce, così come vi sentirete appagati con una ricca frittura di paranza - la più richiesta - , vari antipastini di mare cotti e crudi assortiti, i classici spaghetti alle vongole, chitarrine allo scoglio e tanto altro. La cosa che non deve ingannare è che pur essendo un ristorante di specialità di pesce, come ci dice Giovanni, "esso è in grado di soddisfare anche i clienti che per varie ragioni non mangiano pesce, ma carne, quindi riescono tranquillamente ad accontentare tutte le esigenze culinarie." Giovanni è una persona molto cordiale e riservata, è l'anfitrione della gestione sala e ricevimento. Qualche metro più in là, vi è la cucina, il regno incontrastato ancora oggi, alla incredibile età di 93 anni, della signora Violanda che gestisce in modo autorevole una cucina impegnativa come quella di un ristorante, mossa da una grandissima e lunghissima passione per i fornelli. Giovanni ci ha ricordato che suo padre Antonio per un periodo assieme all'altro fratello Michele ha aperto un ristorante-albergo a Francavilla al Mare e si erano così divisi i compiti: Giovanni e la mamma qui a Termoli, mentre il papà Antonio e il fratello Michele a Francavilla. Le origini del capostipite Antonio sono baresi, mentre Violanda è petacciatese. A Giovanni chiediamo: "Ricordiamo che all'inizio degli anni '70, sotto i portici di piazza Monumento, avevate aperto anche un locale bar che per Termoli e quegli anni, era davvero una cosa rivoluzionaria. Ce ne vuoi parlare?"

- "Proprio nel 1971 avevamo aperto un bar ristorante dal nome "Myfair" (Fiera di Maggio), con uno stile sul modello degli American Bar, un locale che ha creato non poca rivoluzione nello stile dei locali pubblici di quegli anni nella nostra città, elegantissimo con una grande scalinata al centro che portava alle sale sotterranee. Solo che forse Termoli non era ancora preparata ad un locale simile e così all'avanguardia per quegli anni." Un'idea geniale della famiglia Verduno che però è durata solo due anni. Questa cosa non li ha certo abbattuti nel morale, ma anzi li ha spronati a dare il meglio con questo ristorante, che magari non usa squilli di tromba per farsi conoscere, ma chiunque vi passa davanti, capisce che è un locale che vale la pena provare: dentro trasuda oltre che di ottimi sapori marini, anche di storia della nostra città e chi almeno una volta ha pranzato "Da Antonio" siamo certi che vi è tornato per una seconda. Insomma, visti i tempi che corrono, se un ristorante riesce a resistere sulla piazza ben 55 anni, dei motivi ci saranno, uno dei quali, siamo certi, è che si mangia bene!