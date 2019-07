Impiegati alla Fiscalità locale, verso l'assunzione dei due nuovi dipendenti

TERMOLI. Terminata la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "istruttori amministrativi addetti alla Fiscalità Locale", categoria giuridica "C", posizione economica "C1" (c.c.n.l vigente), con riserva al personale precario in servizio presso il Comune di Termoli, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.

In base all'esito della seconda prova orale, i vincitori del concorso risultano Lia Anna Rita Miozza e Andrea Cacchione.

I vincitori assumeranno al'incarico di “Istruttore Amministrativo addetto alla Fiscalità Locale” a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 1 settembre 2019.