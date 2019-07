«Fate venire fuori gli interessi che minano la sanità pubblica»

TERMOLI. Il comitato "Voglio nascere a Termoli" commenta il Consiglio regionale monotematico sulla sanità:

«Non ci aspettavamo granché da un consiglio regionale monotematico sulla sanità, volutamente disertato (peraltro in seconda convocazione) dai commissari alla salute, che dovevano essere gli ospiti d'onore, e nel confronto con i quali l'odierna assise avrebbe avuto l'unica ragion d'essere. Ciò nonostante abbiamo apprezzato gli interventi di chi ha sollecitato il Presidente e l'intero Consiglio a esprimere una chiara vision politica sanitaria regionale.

Ci auguriamo che i lavori del pomeriggio proseguano in questo senso: solo così verrebbero a galla gli eventuali conflitti di interesse che puntualmente vengono mascherati dietro la scusa del commissariamento. Anche noi siamo in attesa di conoscere le posizioni politiche dei consiglieri. Tali linee di indirizzo potrebbero essere validamente e legittimamente recapitate ai tavoli ministeriali e agli stessi commissari, che non potrebbero non tener conto della massima espressione democratica regionale.»