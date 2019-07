Un larinese era vice presidente del Tribunale speciale nel 1940

LARINO. Berardo Mastrogiuseppe mi ‘convoca’, ed io, da buon cronista, non posso non presentarmi. So che ha sempre qualcosa di buono nella gerla, come ogni benefica Befana che si rispetti. E’ un accorto ricercatore, aduso a scavare persino nel rusco. Ma, quando è più fortunato, rinviene materiale almeno nelle soffitte. Negli ultimi tempi ha trovato documenti (che i Larinesi ed i Molisani avranno piacere di conoscere) relativi alle vicende di un personaggio del XVIII anno dell’Era fascista (febbraio 1940): si tratta del larinese consigliere generale grande Ufficiale Cesare Federico Bevilacqua. Questo cognome è diffuso largamente in tutta Italia, fatta eccezione per la Sardegna e per la Valle d'Aosta. Usato sin dall’età di mezzo, l’etimologia rimanda ad un mestiere. I ‘bevilacqua’ erano coloro che, nel processo di fluitazione del legno, curavano la tratta da monte alle chiuse, seguendo i tronchi lungo il corso d'acqua ove venivano gettati per giungere a valle; e, scendendo in acqua, per essere disincagliati quando si fermavano. Un’altra etimologia deriva dal taglio di legno, pietra o altro a getto d'acqua, i cui operatori si trovavano ad essere sistematicamte bagnati.



Come racconta “Il ginnasta” (rivista della Regia Federazione ginnastica d’Italia), era stato promosso l.ten. generale della Mvsn. Aveva partecipato alla guerra da capitano dei Bersaglieri. Mutilato (due volte ferito), fu decorato di medaglia d’argento al valore e di due croci al merito sino a diventare vice-Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ma non fu un succube recettore di ordini perché – bene spesso – ebbe a scontrarsi con chi, detenendo il potere, avrebbe gradito toni di sentenze diversi da quelli da lui decisi. Nel 1909 fu fondatore, a Larino, della Società ginnastica “Alma Juventus” e, due anni dopo, ebbe parte – quale primo ginnasta - nella squadra del Convitto nazionale di Macerata classificandosi, in corona d’alloro, al Concorso ginnico internazionale di Torino. Cesare Bevilacqua considerò lo sport come una delle attività da promuovere ed emerse fra le Camice nere, quale fervido organizzatore, al punto che – nei vari Comandi affidatigli nel tempo – fu un continuo succedersi di gare e di affermazioni. I Larinesi dovrebbero sapere che fu, proprio grazie al suo interessamento che, nel centro frentano, venne costruito l’attuale campo sportivo comunale “Frenter”; e che, sempre nel suo paese natale (1923), nominato Console c.te della 134.a Legione della Milizia, organizza gare di tiro alla pistola e col fucile, corse ciclistiche, podistiche, di velocità, di resistenza e di marcia. Trasferito, nel 1927, al Comando della 133.a Legione, si fece pioniere dello sci, creando nuclei di adepti alla disciplina inquadrati in una diecina di società. Nel 1928 e ’29 organizza gare a Capracotta, uno dei più antichi centri di sport invernali dell’Italia centro-meridionale, e viene nominato Presidente della Federazione italiana dello sci. Nel 1929 è promosso Console generale e destinato al XII Gruppo di Legioni di L’Aquila dove, sino al 1932, diede grande impulso alle schiere di Avezzano, Sulmoma, Teramo ed Ascoli Piceno. A Roccaraso organizza gare nazionali ed internazionali a cui partecipano il principe di Piemonte ed i Segretari del Fascio (Turati e Starace). Nel 1934 accompagnò, in rappresentanza del Coni, la compagine italiana alle Olimpiadi di Garmisch, in Germania.

Nel ringraziare Berardo Mastrogiuseppe per averci permesso il lancio di questi eventi della storia di Larino, ci piace preannunciare che il ricercatore ha, nel suo carniere, una serie di notizie che concernono la vita di compaesani che parteciparono – da volontari – alla guerra civile spagnola (1936). Tra questi, il ten. Antonio Christinziani, ‘Freccia azzurra’ larinese alla conquista della Catalogna. Seguirà un elenco degli iscritti al Fascio di Larino (1930) ed una serie di monografie concernenti: il colonnello medico Pasquale Fazio; don Emilio Ricci (definito “un massone di tutto rispetto”); Domenico Palma, Sindaco, Podestà e giornalista larinese. Non manca, tra i ricordi che “I Larinesi dovrebbero conoscere”, l’attività dei Massoni locali ’in sonno’.

Claudio de Luca