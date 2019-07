In vigore dal 9 agosto il Codice rosso contro la violenza sulle donne

TERMOLI. Il presidente Aiaf Molise, l’avvocato Romeo Trotta, illustra la nuova legge contro la violenza sulle donne, approvata in Parlamento. I processi saranno più rapidi e avranno una corsia preferenziale.

«Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che avrà vigenza dal 9 agosto, si compone di 21 articoli e interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale. Le novità principali sono tre. La prima, che è stata appunto riassunta nell’espressione “codice rosso”, prevede per alcuni reati una velocizzazione nella partenza del procedimento penale e, quindi, nell’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. Il legislatore, inoltre, ha previsto pene più dure per alcuni reati già esistenti: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (qui la sanzione passa da 2 a 6 anni a da 3 a 7 anni, e viene prevista una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne incinte e disabili) e gli atti persecutori (la sanzione passa da 6 mesi a 5 anni a da 1 anno a 6 anni e mezzo). La terza è l’introduzione di nuovi reati nel codice penale. In particolare: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387 bis c.p.), punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la costrizione o l’induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis c.p.), puniti con la reclusione da 1 a 5 anni (salvo aggravanti, come la minore età); la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cioè il cosiddetto revenge porn (nuovo art. 612 ter c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni (anche qui, salvo aggravanti). In tutte le indagini relative a casi violenza domestica o di genere (ovvero maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne; atti persecutori; lesioni personali aggravate da legami familiari) la polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno attivarsi immediatamente, e la vittima dovrà essere ascoltata entro tre giorni dalla denuncia, per limitare al massimo la possibilità che la violenza possa essere reiterata. Al contrario, le donne avranno più tempo per denunciare una violenza subita: dodici mesi invece dei sei previsti in genere dalla legge, un modo per consentire alle vittime di interiorizzare meglio l’accaduto. Altra vera novità della legge è la nascita del reato di revenge porn: è previsto il carcere (da uno a sei anni) per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione, e anche per chi riceve i file e li inoltra a sua volta. Aumentano inoltre tutte le pena già previste per gli altri delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con aggravanti quando la violenza sessuale è commessa a danno o in presenza di minori. L’altro reato che entra a fa parte del codice penale è il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito con la reclusione da otto a quattordici anni, e con l’ergastolo se lo sfregio porta alla morte della vittima. Per i condannati per reati di questo tipo la legge dispone anche la possibilità, , di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, che può portare anche alla sospensione della pena. Stretta anche contro lo stalking: la persecuzione dell’ex partner ora prevede una pena da uno a sei anni e mezzo di carcere, e si introduce il braccialetto elettronico come strumento per garantire il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».