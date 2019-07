TERMOLI. Fu oggetto anche di un rogo doloso di cassonetti, parliamo della zona di via Belvedere a Termoli. Ora i residenti tornano a denunciare degrado.

«Segnalo che l'isola ecologica sita in via Del Croix/via Belvedere da giorni è strapiena di rifiuti relativi a tutte le categorie della differenziata. Gli sportelli non si richiudono a causa del debordare dei sacchetti accatastati. Il fetore nauseabondo accoglie i turisti giulivi, che caracollano verso l'imbarco per le isole Tremiti, ed appesta altresì i poveri cittadini ivi residenti. Essi, tra l'altro, sono ancora in attesa, dopo sette mesi, dell'attivazione della tessera Green card che dovrebbe garantire l'uso esclusivo dell'isola, come prescritto dalla normativa comunale, con la relativa assunzione di responsabilità.

Tale disservizio rivela, inoltre, la mancanza di progettualità della Ditta appaltatrice, che non ha considerato il grande incremento dell'ammontare dei rifiuti nel periodo turistico. Infatti il fenomeno lamentato è iniziato dalla metà di giugno scorso e tutti approfittano dell’isola non più ecologica per scaricare impunemente i propri rifiuti, dal momento che chiunque può utilizzarla usando come chiave una qualsiasi tessera sanitaria.

Perché, oltretutto, non si incrementa la frequenza del ritiro dei rifiuti, anziché limitarsi ad inveire (giustamente) contro l’inciviltà degli utenti?

Possibile che il Capitolato di appalto non abbia previsto questa eventualità e non abbia posto un limite prescrittivo all’attivazione della tanto reclamizzata Green card?

Di chi la colpa?

Ecco le foto giustificative, in allegato, prese il 15, il 29 ed il 30 luglio».

Una segnalazione che perviene dal professor Mauro Di Giandomenico, anche a nome di altri residenti in via Belvedere.