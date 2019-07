Alla scoperta di suor Elvira Tutolo: sarà intervistata dal servizio pubblico nazionale

TERMOLI. Suor Elvira Tutolo, nominata dal presidente Mattarella Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per il suo impegno in ambito internazionale nella difesa e recupero dei bambini e ragazzi di strada”, è Missionaria delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret. Dopo aver svolto servizio in Italia per il recupero dei giovani dalle tossicodipendenze, da più di 25 anni è missionaria in Africa. Termolese di origine, Suor Elvira, appena gli impegni della sua missione glielo permettono, torna nella sua amata Termoli soprattutto in questo periodo dell’anno per le vacanze estive in cui si festeggia anche il Santo Patrono San Basso.

Proprio inerente alla sua nomina da Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, venerdì 2 e sabato 3 agosto sarà intervistata da una troupe di Rai Tre, in cui farà conoscere meglio la sua missione e le opere benemerite con cui suor Elvira aiuta i più deboli e i più bisognosi.