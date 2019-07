TERMOLI. Torna alla carica una residente di via Nino Bixio, Rosaria Verini.

«Ad integrazione della segnalazione già pubblicata, via Nino Bixio è al collasso.

Dopo aver contattato la società Rieco Spa chiedendo un incremento relativo alla raccolta nel periodo di Agosto visto l’incremento della popolazione che puntualmente riversa sui bidoni in dotazione al Condominio Santa Luciaogni sorta di immondizia a partire da tostapane nel bidone della carta, arredi suppellettili e nessuna differenziata come da civile educazione civica nonché prevista...

Mi sono sentita rispondere che non si possono aumentare le raccolte.

Il calendario resta invariato e bisogna chiamare i vigili!

Ho provveduto alla segnalazione relativa all' assenza di operatori ecologici almeno per raccogliere quanto lascia su strada il personale munito di furgoni/ritiro.

Si perché ad ogni scarico se cade una busta di immondizia la lasciano a terra!

Inoltre la stessa società informa che sul territorio Termolese non sono previste lucchetti !

Della serie, se mi preoccupo di essere un cittadino civile pago per la fattiva educazione ed inciviltà altrui.

Morale per fare rispettare l'ambiente come cittadina che paga le tasse, si adopera per il bene comune ed effettua segnalazioni per apportare migliorie alla cittadina a chi bisogna rivolgersi?

In attesa di risposta sempre per il bene comune».