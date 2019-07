La giunta Toma finanzia alcune opere, svolta per la viabilità nel Cratere

CAMPOBASSO. La Giunta Toma finanzia diverse opere tra cui la strada provinciale 159 Stazione di Bonefro - Casacalenda - Fondovalle Biferno che servirà le aree interne e per chi proviene dalla Statale 87. Nico Romagnuolo: “Svolta per la viabilità”

Dichiarazione del consigliere regionale di Forza Italia, Nico Romagnuolo:

“Breve storia.

Anno 1997, ero assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Campobasso della Giunta Chieffo. Avviammo miriadi di lavori sulle strade provinciali (prima che la scellerata legge Del Rio sancisse la distruzione di un Ente intermedio basilare) e, in particolare, consentimmo l’inizio di opere bloccate da tempo che facevano parte della programmazione regionale che prevedeva il congiungimento veloce delle aree interne con le principali arterie: FV Biferno e FV Trigno. Le strade in questione sono la Trivento - FV Trigno; la Palata - FV Biferno; la Santa Croce di Magliano, Rotello -SS87; la Montenero - Mare; la Sant’Elia a P. - Falcionina; la Stazione FS Bonefro - Casacalenda - FV Biferno.

Con riferimento a quest’ultimo tratto, quando ho lasciato l’incarico in Provincia, per completare l’opera, rimaneva solo da congiungere cavalcavia e cavalcaferrovia già realizzati.

In tutti questi anni, circa venti, l’opera è stata abbandonata, per una burocrazia asfissiante, per un contenzioso con l’impresa che doveva completare l’opera e per il definanziamento da parte della Regione.

Venendo ai nostri giorni, appena insediata la nuova Giunta regionale, il Presidente Toma e l’Assessore Niro, hanno individuato, come per altre opere stradali della Regione, la necessità di riavviare l’iter per la conclusione dei lavori.

Il 10 maggio 2019 si è tenuta presso la Regione una conferenza di servizi con il Presidente Toma, l’Assessore Niro, i Tecnici della Regione e della Provincia Ente attuatore, il Consigliere delegato della Provincia Orazio Civetta e il sottoscritto, per definire gli atti e, quindi, riavviare l’opera stradale.

Oggi, con Delibera di Giunta, oltre ad altre opere stradali su tutto il territorio regionale, si è rifinanziato il progetto di completamento della strada di collegamento Stazione di Bonefro - Casacalenda - FV Biferno che servirà le aree interne e per chi proviene dalla SS 87.

Esprimo una grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio il Presidente Donato Toma, l’Assessore Vincenzo Niro e i Tecnici della Regione Molise e della Provincia di Campobasso”.