TERMOLI. Giusy oggi fa la farmacista, Angelo l'ingegnere a Londra, Tina insegna inglese all'Alberghiero di Termoli, Sandro è avvocato a Vasto ed è stato sindaco a Montenero di Bisaccia nell'era pre Di Pietrina, Rossella è un avvocato, Giovanni si occupa di ristorazione, cibo e vini a Rieti, Roberta è biologa, Angelo è responsabile in un'azienda della zona industriale e poi un ingegnere a Stoccolma: a questi si aggiunge il nostro sindaco - ingegnere Francesco Roberti che per una sera ha messo da parte i tanti impegni istituzionali per dedicarsi ad una rimpatriata con amici e compagni di liceo che non vedeva da 33 anni. L'allegra reunion è avvenuta in un locale del Borgo Vecchio.

Il diploma di tutti i presenti venne conseguito nel 1986 al Liceo Scientifico Alfano con l'allora Preside D'Erminio; gli ex compagni di classe hanno voluto ricordare anche i loro professori, il prof.di Matematica Della Porta, il Professor Miccoli, la prof.ssa Del Sordo, la prof.ssa Benevento, la prof.ssa Chimisso, la prof.ssa Catalano, il prof di educazione fisica Barone, la Perrella, Padre Patrizio che insegnava religione poi sostituito da Don Silvio e infine il prof Bruno Eliseo al biennio.

Il sindaco Roberti si è lasciato anche andare ad una simpatica battuta: "Questi amici, da quando sono sindaco, sono quei pochi che non sono venuti a cercarmi una sistemazione lavorativa perché sono tutti fortunatamente impegnati."