Blitz notturno della Guardia costiera, il Sib approva: «Ci fanno concorrenza sleale»

TERMOLI. Sono passati alcuni giorni dall'operazione della Guardia costiera per il ripristino della legalità sugli arenili della costa Termolese ma non ancora si placano i commenti.

A intervenire è il presidente del Sib Molise.

«Come presidente dei balneari Sib del Molise mi unisco alla voce del primo cittadino ed esprimo pieno apprezzamento per l'operazione svolta - ha affermato Nico Venditti - forse per i cittadini può sembrare strano un tipo di controllo da parte della guardia costiera ma per noi che svolgiamo il nostro lavoro da sempre sul demanio conosciamo bene il tipo di attività di controllo svolto.

Noi balneari siamo per la legalità e come noi rispettiamo le regole cosi vogliamo che anche gli altri le rispettino.

Nelle aree in questione sono stati sequestrati quasi 500 attrezzature ciò vuol dire che non sono privati ma proprietari di piccole strutture ricettive che sub-affittano facendo concorrenza sleale».