Matteo Salvini torna in Molise: il 9 agosto sarà a Termoli

TERMOLI. Come annunciato in una delle sue dirette su Facebook, sarà un agosto denso di impegni per il vicepremier Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno sarà infatti impegnato in un tour su quasi tutto il territorio nazionale, soprattutto il centro sud: il 7 agosto nel Lazio, l'8 agosto in Abruzzo, a Ferragosto in Campania e l'11 in Calabria (in queste ultime 2 regioni si andrà alle urne per le elezioni regionali rispettivamente nel 2020 e in autunno), il 10 in Puglia, il 12 in Sicilia, il 14 agosto a Genova per ricordare la tragedia del ponte Morandi e il 9 nel nostro Molise, precisamente a Termoli.

E chissà se la giornata di relax sul litorale termolese, di cui sicuramente Salvini approfitterà, non sarò anche l'occasione per discutere con il coordinatore molisano della Lega Luigi Mazzuto e con il governatore Donato Toma sul caos interno alla Lega, e in generale, nel Centrodestra molisano.