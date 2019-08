Estate termolese, navetta serale per gli eventi clou

TERMOLI. Per i giorni 4 - 5 - 10 - 15 - 17 Agosto, vista la presenza di Eventi e Manifestazioni che richiamano un pubblico numeroso, il Comune in accordo con la GTM istituirà un servizio navetta a pagamento, dalle 21:00 alle 01:00, che partirà da Piazza del Papa per poi effettuare una sosta al Piazzale antistante il Cimitero e raggiungere infine Piazza Stazione.

In questo modo si darà la possibilità, a cittadini e turisti, di raggiungere il centro comodamente senza dover necessariamente utilizzare la macchina e contestualmente

si potranno utilizzare i parcheggi gratuiti di Piazza del Papa e del Piazzale antistante il cimitero.

Le manifestazioni che interessano le giornate su indicate sono:

4 Agosto: Festa Patronale San Basso

5 Agosto: Concerto IRENE GRANDI

10 Agosto: Termoli Buskers Night

15 Agosto: Incendio del Castello

17 Agosto: Notte della Musica