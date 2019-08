TERMOLI. All'Insegna dell'Identità termolese che non deve morire, questo è stato e ci avremmo scommesso, il leit-motiv della fotografia "Noi Termolesi" giunta quest'anno alla sua settima edizione.

Forse anzi senza il forse, la più bella edizione per partecipazione di termolesi, sicuramente vicini alle 400 unità.

Gli organizzatori, Tina Menadeo e Maurizio Perrotta, non credevano ai loro occhi quando la gradinata piano piano si cominciava a riempire, poi tutti gli effetti con la scritta #L113 levati in cielo, il drone che riprendeva e poi i brividi quando è stato intonato quello che possiamo indicare come l'Inno dei termolesi 'U Battellucce con il grande applauso finale.

Presente anche parte dell’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Roberti in testa, l'assessore al Turismo Michele Barile e l'assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, i consiglieri Nicola Malorni e Vincenzo Sabella, Laura Venitelli e altre persone anche molto conosciute ma soprattutto semplici cittadini termolesi.

La settima edizione quindi non ha prodotto la tanto temuta crisi del settimo anno, anzi ha conosciuto un successo in crescendo, insomma almeno per la foto “Noi Termolesi”, l'identità termolese #L113 è sicuramente salva, presenti anche i 4 moschettieri dell'associazione “Voglio Nascere a Termoli”.