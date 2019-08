Voglia di futuro: tra infrastrutture che mancano e lo scatto d'orgoglio

TERMOLI. Voglia di futuro: precipitare verso il degrado o avvertire che sia giunta l’ora di evolvere? La 20esima regione manca di infrastrutture. In effetti, come potrebbe un imprenditore essere invogliato ad atterrare in un’area dove far viaggiare le merci prodotte significa dovere usare ancora la tradotta; e dove l’assenza di un indotto è tale da non potergli evitare di approvvigionarsi di beni utili alla sua intrapresa altrove?

Questo addebitiamolo pure agli amministratori regionali; che dire, però, della ventennale inabilità locale a sanare contenziosi di natura privata che, per lungo tempo, hanno evitato di attirare nelle Piane qualche diecina di industrie?

Perciò si smetta una buona volta di campare di memorie. Non è più produttivo vivere la bellezza dei ricordi antichi senza ridurli a mera archeologia del sentimento? In definitiva, essi, divenuti patrimonio di tutti, dovrebbero servire solo a filare la tela che porta una società a praticare le vie del futuro. Il ricordo di ciò che si è stati dovrebbe confermarci nella saldezza dei principi, affermando una futura ricostruzione con l’ausilio delle migliori forze disponibili, senza distinguere più tra le appartenenze che oggi, politicamente, rappresentano pura apparenza. Ove ciò non riuscisse a verificarsi, non vi sarebbe più rimedio. Ciò nondimeno non vorremmo finire con il rifugiarci nel privato, alla ricerca di affetti sicuri, rinchiudendoci nel guscio a privilegio di amici e parenti.

Nei Paesi Molisani sono tanti i personaggi sempre pronti a decantare la bellezza dei tempi andati, quando Larino era più “antica” di Roma e fu “Capitale dei frentani”; quando vantò l’istituzionale presenza di una Sottoprefettura, quando acquisì il titolo di “Città”. Un argomento tira l’altro, e si finisce con il parlare (ma sempre al bar, tra un tresette senza morto e l’altro) dell’avvenuta manomissione della natura (quasi non fossimo stati noi a porvi mano ‘ab illo’), delle stagioni che non sono più quelle di una volta, dei danni provocati dal fumo attivo e passivo, dell’inquinamento dell’atmosfera, della manipolazione dei cibi e delle bevande e della tecnologia che ci ha imposto il capestro, tramutandoci in servi da padroni che eravamo. Si, è vero: un tempo il mondo contadino molisano era incorrotto, regolato sui tempi lunghi dei vecchi tipi umani, da una sua peculiare economia, dai riti, dalla medicina e da credenze ancestrali.

Ma è pur vero che donne ed uomini avevano vita corta, nonostante potessero godere di quell’aria e di quei cibi, genuini e naturali. Si invecchiava presto, la fatica era pesante, l’alimentazione monotona e la povertà viaggiava ai limiti della sussistenza; i cugini sposavano le cugine e si viveva e si dormiva in promiscuità. Nella sostanza quell’Eden contadino altro non era che un inferno in terra. Ma nonostante tutto, si continua a dire ‘tièmpe belle ‘ e ‘na vota, addò state’?

Fatta questa doverosa premessa, vorrei dire a quell’immaginario amico che continua a calpestare la quiete del prossimo con i suoi discorsi sulle antichità romane (quasi che appena un quarto d’ora prima avesse incontrato Marco Tullio Cicerone dietro l’angolo): che vogliamo fare? Ritornare al degrado materiale e psicologico di un tempo (dopo di averlo ammantato dei veli nostalgici del ricordo) o, divenuti finalmente ‘faber fortunae nostrae’, avvertire che sia giunta – finalmente! - l’ora di evolvere, cercando di modificare questa società per il vantaggio di tutti? L’opzione, però, è improponibile a chi continua a baloccarsi di feste, di sagre, di ruderi e di ‘albagia antiquitatis’, senza riuscire ad accorgersi che questa povera società sta andando a rotoli.

La realtà locale, epidermicamente avvertibile, mostra che, su ogni 100 Molisani, soltanto una trentina è titolare di un posto di lavoro. Riteniamo di essere tuttora una popolazione di agricoltori, ma la riduzione dell’occupazione in questo settore è pari a -32,5% nella provincia di Campobasso ed a –60% in quella di Isernia, mentre il contingente degli occupati è calato nel Molise di migliaia di unità. Se veramente Cicerone potesse incontrare quel primo sodale nostro, che blatera in continuo di antichità frentane, di certo – intelligentemente - lo colpirebbe col nerbo di bue laddove, normalmente, non batte mai il sole.

Claudio de Luca