TERMOLI. Si è diffuso un certo allarmismo per lo scarico in mare di acque marroni al confine tra i comuni di Termoli e Petacciato. Chi ha pensato fossero addirittura reflui provenienti dalle fabbriche, chi da aziende agricole a monte. Nulla di tutto questo, e dopo un nostro confronto con alcuni titolari di strutture ricettive sul litorale Nord, come ad esempio "La Gondola", siamo venuti a capo della situazione e medesime certezze ci sono state fornite anche dalle autorità competenti.

Bagnanti sicuri di poter fare il bagno... è il caso di dire, sia lì che chilometri dopo all'altezza del Tecchio. Non c'è stato alcuno sversamento, ma solo problemi relativi alla terra portata a mare dalle condotte irrigue del Consorzio di bonifica.

Condutture che sono ubicate su un terreno in continuo movimento, tutti ricordiamo la vasta frana di Petacciato, e questo comporta dei disguidi, probabilmente a causa di una rottura delle tubature, proprio originata da progressivi e piccoli smottamenti.

Della vicenda se ne sono occupati l'Arpa Molise, la Capitaneria di Porto e anche la Guardia di Finanza, ma in mare è arrivato solo fango, nessuna sostanza pericolosa.