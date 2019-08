ROMA. «In Conferenza Stato-Regioni abbiamo dato l’ultimo ok ai nuovi codici che saranno utilizzati nei Pronto Soccorso. Il vecchio sistema sarà infatti presto abbandonato. Saranno utilizzati dei numeri, dall’1 al 5, che non indicheranno solo l’urgenza, ma daranno un riferimento preciso sui temi di attesa in termini di minuti, che va dall'accesso immediato per l’emergenza all'accesso fino a 240 minuti per le situazioni di non urgenza. È un altro intervento che rende il mondo della salute più trasparente e vicino ai cittadini. Perché, non dobbiamo mai dimenticarlo, in Italia abbiamo il migliore sistema sanitario del mondo, anche se gli avvenimenti spiacevoli fanno più notizia e troppe volte si parla – sbagliando – in termini negativi di questo settore. Fatelo sapere a tutti, è importante!» E proprio raccogliendo il messaggio della ministra alla Salute Giulia Grillo, che divulghiamo le novità emerse negli ultimi giorni.

Riparto dei fondi per la riduzione delle liste di attesa, linee di indirizzo per pronto soccorso più efficienti e meno affollati, procedure aggiornate e trasparenti per la negoziazione del prezzo dei farmaci da parte dell’Aifa. Arriva dalla Conferenza Stato-Regioni il via libera a provvedimenti destinati a migliorare in modo concreto l’accesso alle cure da parte dei cittadini.

La stessa Grillo ha espresso la propria soddisfazione al termine della Conferenza Stato-Regioni: «Sono molto contenta perché abbiamo portato a casa una serie di provvedimenti importantissimi. Dalle classificazioni d'urgenza nei pronto soccorso a tutta una serie di elementi per ridurre il sovraffollamento, come tempi certi di visita. Abbiamo determinato la ripartizione del fondo dei 400 milioni di euro per la riduzione dei tempi delle lista d'attesa e la digitalizzazione delle prenotazioni»

Riduzione delle liste di attesa, road map e riparto dei 400 milioni

Approvato in primo luogol’accordo sul decreto di riparto dei 400 milioni di euro, stanziati dalla Legge di bilancio 2019 (350 milioni) e dal D.L. 119/2018, convertito dalla Legge 136/2018 (50 milioni), al fine di ridurre i tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Le risorse, che serviranno per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e digitale dei Cup (Centro Unico di Prenotazione) saranno così ripartite per il triennio di riferimento. Il decreto traccia una road map per arrivare al 2021 al 100% delle strutture collegate al Cup digitale e le prenotazioni potranno essere fatte anche tramite APP.

Linee di indirizzo sul pronto soccorso

Inoltre approvato anche l’Accordo sulle "Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero", "Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva" e "Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso".

Tra le novità di maggior rilievo: nel triage, introdotti codici numerici da 1 (il più grave) a 5, a cui le Regioni potranno associare un codice colore, per la definizione delle priorità, con tempi che vanno dall’accesso immediato per le emergenze a un tempo massimo di 240 minuti per le non urgenze; tempo massimo di 8 ore dalla presa in carico al triage alla conclusione della prestazione di pronto soccorso; nuovi standard strutturali e tempi massimi per l’osservazione breve intensiva (OBI); azioni per ridurre il sovraffollamento in pronto soccorso, tra cui il blocco dei ricoveri programmati; implementazione del "bed management", ossia l’utilizzo della risorsa "posto letto" mediante un puntuale e metodico governo delle fasi di ricovero e di dimissione.

Nel triage, introdotti codici numerici da 1 (il più grave) a 5, a cui le Regioni potranno associare un codice colore, per la definizione delle priorità, con tempi che vanno dall’accesso immediato per le emergenze a un tempo massimo di 240 minuti per le non urgenze; tempo massimo di 8 ore dalla presa in carico al triage alla conclusione della prestazione di pronto soccorso; nuovi standard strutturali e tempi massimi per l’osservazione breve intensiva (OBI); azioni per ridurre il sovraffollamento in pronto soccorso, tra cui il blocco dei ricoveri programmati; implementazione del "bed management", ossia l’utilizzo della risorsa "posto letto" mediante un puntuale e metodico governo delle fasi di ricovero e di dimissione.

Sono queste le novità principali introdotte dalle linee di indirizzo elaborate dal Tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute e approvate il 1° agosto dalla Conferenza Stato-Regioni.

I documenti hanno come obiettivi fondamentali: evitare i ricoveri inappropriati, ridurre i tempi di attesa, aumentare la sicurezza delle dimissioni.