Addio a bivacchi e falò di San Basso sulla spiaggia di Rio Vivo

TERMOLI. Addio a bivacchi e falò sulla spiaggia di Rio Vivo.

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha emesso l’ordinanza 201 che vieta queste pratiche nella notte dei fuochi di San Basso.

«Considerato che nella notte tra il 4 e il 5 agosto, festa del Santo Patrono, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud; Visto che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni ; Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò e per l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori; Ritenuto, quindi, dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò nella notte tra il 4 e 5 agosto c.a.; Vista l'ordinanza balneare nr.1/2019 della Regione Molise; Visto il D.Lgs. 267/2000 e seguenti Visti il Regolamento Comunale e lo Statuto

ORDINA

Sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli è fatto divieto a chiunque di - detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi - campeggiare , accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull'arenile residui sia organici che no, in special modo bottiglie di vetro dalle ore 08,00 del 4 agosto alle ore 08,00 del 5 agosto 2019; DISPONE La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune di Termoli e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione;

AVVISA Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni delle prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da € 50,00 a € 300,00 il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.