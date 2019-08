VASTO MARINA. Si sono svolti questo pomeriggio a Vasto Marina i funerali di Paolo Palucci, il 56enne deceduto dopo essere stato investito da una autocisterna mentre stata lavorando sull'A14 (LEGGI). L'uomo aveva riportato ferite troppo gravi dopo l'investimento, le sue condizioni ai soccorritori erano apparse fin da subito molto gravi. Lascia la moglie Gala, la madre Angela, la sorella Marilisa e due nipoti, Nicola e Irene.

Parenti e amici si sono stretti intorno al dolore dei familiari.

Ad officiare la messa, presso la chiesa Santa Maria Stella Maris, è stato padre Luigi Stivaletta, che nell'omelia ha ricordato: "In questi momenti tutti ci chiediamo perché accadono queste cose. Purtroppo non vedremo più Paolo. Lui è con Dio, ma la sua anima è con noi. Oggi siamo segnati, provati da un evento così duro da digerire e difficile da comprendere. Solo il Signore può aiutarci a superare questo momento. Noi dobbiamo augurare a Paolo di vivere con Dio quello che non è riuscito a vivere qui sulla terra. Dobbiamo trovare forza e consolazione in Dio attraverso la preghiera".

I presenti hanno aspettato in silenzio l'uscita del feretro per porgere l'ultimo saluto all'uomo. Il feretro sarà tumulato presso il cimitero di Vasto.

La notizia della morte dell'operaio ha sconvolto l'intera città che è rimasta incredula per questa tragica fatalità. Il 57enne è deceduto nel nosocomio teramano nella notte di mercoledì 31 luglio, a poche ore dal ricovero (LEGGI).