Verso lo stop della processione a mare, uscirà solo il Luigi Padre con San Basso

TERMOLI. Il meteo era capriccioso e lo abbiamo scritto di prima mattina. Purtroppo le condizioni meteomarine si sono confermate ostiche e così non ci sarà la grande festa in mare con la processione di barche e natanti al seguito del Santo Patrono.

Uscirà soltanto l'imbarcazione Luigi Padre, con l'arcivescovo emerito Domenico D'Ambrosio, che andrà al largo per gettare la corona di fiori dedicata a tutti i caduti in mare e in onore al loro protettore San Basso, per poi far rientro al porto.