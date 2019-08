MONTENERO DI BISACCIA. Attesissima l’edizione numero 14 delle Notti nel Borgo antico di Montenero di Bisaccia. Una due giorni che tra martedì e mercoledì sera, 6 e 7 agosto, farà del centro trignino la capitale del basso Molise con attrazione sicura del vicino Abruzzo.

Il borgo antico di Montenero di Bisaccia è una perla autentica, che questa manifestazione, da ormai 14 anni, rivela agli occhi dei più.

Merito della Pro loco frentana, che con l’opera del direttivo guidato dalla presidente Cabiria Calgione, capace di organizzare un evento che viene apprezzato da migliaia di persone. Non è semplice preparare una manifestazione come questa, due sere con gente che prende letteralmente d’assalto luoghi magici.

E’ la stessa Pro loco frentana a indicare ai lettori, ai futuri visitatori e partecipanti, la via delle Notti nel Borgo antico. «La Notte del Borgo si avvicina, la quattordicesima edizione della passeggiata notturna tra i vicoli del centro storico tra musica e balli, profumi e ricordi, tradizioni ed eccellenze.

Quest'anno diamo il via ad un nuovo cammino, il filo rosso che ci conduce è un tema nuovo che porta piccoli cenni di grandi tradizioni popolari ed eccellenze della nostra bella terra molisana. Tradizioni ed eccellenze del Molise declinate con nuovi partner, che arricchiscono il programma già pingue.

Quest'anno iniziamo questa nuova avventura con la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone, Il Tombolo di Isernia, la Burano del Molise e tanto altro ancora.... noi ci saremo, e voi?»

Un invito al quale non si può che rispondere presente!

Nella serata del 6 e 7 agosto prossimi, appuntate in agenda.

«Quelli che lo scorso anno sono venuti a questo rilevante appuntamento dell'estate montenerese, già sanno che non è la solita passeggiata serale nei suggestivi vicoli di paese... – ribadiscono dalla Pro loco - musica, storia, odori e sapori riecheggiano fra il vociare della gente... un vero salto nel passato con piccole botteghe dove antichi mestieri riprendono vita... alla scoperta di un paese a molti sconosciuto, la "Montenero Sotterranea”.

Allora! Il 6 e 7 agosto non prendete impegni, noi vi aspettiamo a la "Notte nel Borgo antico 2019", con tante novità!

E soprattutto, passate parola!»

La duplice iniziativa, che si dipanerà tra martedì e mercoledì, è una delle tappe più rinomate del cartellone dell’estate montenerese, che viene patrocinata dall’amministrazione comunale.

I visitatori avranno l'opportunità di scoprire la storia, le tradizioni locali, l'arte, l'artigianato, la musica e la gastronomia tipica del paese, in un ambiente dai toni caldi ed accoglienti, un vero e proprio viaggio nel tempo, nella cultura e nella tradizione di un popolo, che mostrerà agli ospiti le vere radici di questa terra. Non una semplice passeggiata tra vetrine inanimate, ma una rappresentazione viva e in continuo movimento all'interno dei vicoli tipici dei nostri borghi, per conoscere da vicino i colori, i profumi e i sapori di questi luoghi.

Un salto nella storia, quindi, ma per guardare meglio al nostro futuro.

Il programma

"CORSA DEI CARRI DI PORTOCANNONE" a cura di Ass. Carro dei Giovanotti di Portocannone - Piazza Giovanni

XXIII "LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE" a cura di Antonio Scoca - Via Cairoli

"LE MACCHINE NEL TEMPO" - Tracce di Cultura Contadina - a cura dell'Ass. La Trebbia - Piazzetta Madonna del Carmine

"MONTENERO E DINTORNI" - Mostra Fotografica - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana - Piazzetta Madonna del Carmine

"IL CANTASTORIE DI MONTENERO... fatti, misfatti e racconti su Montenero" Archivio Storico di E. Ambrogio Paterno - a cura di Giuseppe Chiappini - Casa Paterno - Via Madonna del Carmine

"LA STORIA DELL'ANTICO BORGO" - Visita guidata per le vie del Borgo - a cura di Antonietta Finocchio Via Madonna del Carmine (Casa Paterno)

"IL PANE...LA RICCHEZZA DEL PIATTO POVERO" - a cura dell'Ass. La Mimosa -Via Napoli

"ARTIST! IN PIAZZETTA" - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana - Via Napoli (lu chianatt d' Porta Nov)

"LA PONTIFICIA FONDERIA DELLE CAMPANE MARINELLI" - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana -Via Cavour

"MONTENERO SOTTERRANEA" - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana - Via Cavour

"LA CARRESE DI SAN PARDO" - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana - Via Cavour

"IL DIAVOLO DEI MISTER!" - a cura dell'Ass. II Diavolo dei Misteri -via Cavour

"GLI ANTICHI MESTIERI" - (rievocazioni) - e il "PICCOLO ARTIGIANATO" - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana Via Regina Margherita e Via Trento

"L'ANTICO FRANTOIO IAVICOLI" - a cura dell'Ass. Pro Loco Frentana - Oleificio Borgia -Via Regina Margherita

"LA BURANO DEL MOLISE" - a cura di Ass. ATI Isernia -Via Regina Margherita

"...ESPONE..." - a cura dell'Istituto Omnicomprensivo IPSIA - Palazzo Caroselli- Largo Roma

"BIBLIOTECA DIGITALE E.A. PATERNO"- a cura di Lorenzo Di Stefano - Palazzo Caroselli- Largo Roma

Martedi 6 Agosto "CANTI E BALLI DEL FOLKLORE MOLISANO" - rievocazioni storiche - a cura dell'Ass. La Palatella (Palata) itinerante nel Borgo "I MILLE VOLTI DELLA MUSICA ETNICA DI TRADIZIONE" - a cura dei Bufil Gruppo Le Guje (Guglionesi) Via Garibaldi "ESTEMPORANEA" - La Compagnia degli Organetti Largo Roma

Mercoledi 7 Agosto "CANTI DI STORIA E TRADIZIONI" - a cura di "Rintocco Molisano" (Agnone) itinerante nel Borgo "I MILLE VOLTI DELLA MUSICA ETNICA DI TRADIZIONE" - a cura dei Bufia Gruppo Le Guje (Guglionesi) Via Garibaldi "ESTEMPORANEA" - La Compagnia degli Organetti Largo Roma.

Insomma, un ricchissimo programma tutto da vivere. Immergiamoci tutti assieme nelle Notti nel borgo antico di Montenero di Bisaccia, ringraziando per l’impegno la Pro loco frentana e l’Unpli Molise.