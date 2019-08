Lunghe code in A14, fine settimana da bollino nero

SAN SALVO. Weekend da bollino nero per il traffico autostradale a causa dell'esodo estivo. La A14 è già un intervallarsi di code, nonostante la chiusura dei numerosi cantieri.

Dalle 22 di questa sera inoltre, proprio per agevolare il traffico, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle ore 22, per riprendere domani 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22, fatta eccezione per i mezzi appositamente autorizzati.

Inoltre, si avvisa che la Polizia Stradale ha segnalato la possibilità di ulteriori rallentamenti a causa di uno sciopero del personale dei caselli, da domenica 4 agosto dalle ore 10 alle ore 14 e lunedì 5 agosto tra le ore 18 e le ore 2.