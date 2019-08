TERMOLI. Non c'è solo devozione, ma anche tanto, tantissimo divertimento, specie tra i giovani. Come ogni anno, comitive e gruppi, a decine, colmano il molo del porto di Termoli.

Dopo il meteo inclemente della prima mattinata, costato l'annullamento della processione a mare, permessa soltanto al peschereccio che aveva a bordo la statua lignea di San Basso, i ragazzi si sono letteralmente scatenati e buon gioco ha fatto anche il calendario, che ha piazzato la festa patronale nel primo weekend di agosto.

Innumerevoli, così, i tuffi che sono stati fatti dalla banchina nel porto, per una volta incuranti che magari l'acqua in quel punto, non fosse proprio la migliore possibile.