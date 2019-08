TERMOLI. Al termine del triduo di preparazione sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e dell’intera diocesi di Termoli-Larino.

La giornata di sabato 3 agosto 2019 è iniziata con la messa in Cattedrale presieduta da mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, e animata dal coro diocesano diretto dal maestro, Paolo Tarantino. Alla funzione hanno preso parte i pescatori, le autorità civili e militari e numerosi fedeli e turisti.

La statua di San Basso è stata portata in spalla dalla Cattedrale fino alla banchina del porto per la tradizionale processione in mare ma il corteo con i pescherecci è stato possibile a causa delle condizioni meteo.

In accordo con la Capitaneria di porto si è optato per una processione ridotta con la sola barca – il motopeschereccio “Luigi Padre” - che, come stabilito dal pubblico sorteggio, ha avuto l’onore di portare San Basso. In prossimità del canale di accesso al porto è stata recitata la preghiera di affidamento al protettore e, dopo la benedizione, è stata lanciata una corona in memoria di tutti i caduti del mare.

La statua di San Basso resterà sulla barca per la venerazione dei fedeli fino alle 19 di oggi, quando si svolgerà la processione serale (Cattedrale, Barca del Santo, Borgo antico, mercato ittico) e, al termine, inizierà la veglia notturna al mercato ittico.

Domenica 4 agosto alle 6 la messa dell'aurora al Mercato ittico presieduta da mons. Domenico D’Ambrosio; seguirà la processione fino alla Cattedrale. Alle 8.30 Santa messa. Alle 18.30 in Piazza Duomo Solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. D’Ambrosio e animata dal coro diocesano diretto dal maestro, Paolo Tarantino. Seguirà, alle 19.30, la processione lungo le vie della città.

Il programma ricreativo prevede nelle serate del 3 e 4 agosto, alle 21 in piazza Duomo, il Gran concerto orchestra di fiati “Pietro Marincola – Città di Lanciano” diretto dal maestro prof. Leontino Iezzi. Il 4 agosto, a mezzanotte, spettacolo pirotecnico (banchine del porto). Il 5 agosto alle 21.30, al piazzale del porto, concerto di Irene Grandi. Altri eventi sono illustrati nella locandina allegata al comunicato.