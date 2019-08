TERMOLI. Nel tardo pomeriggio, poco prima dell'ora di cena, è iniziata la veglia al Mercato ittico del Patrono San Basso.

A conclusione di una giornata assai intensa, partita con la messa nella cattedrale, proseguita con la processione fino all'imbarco sul Luigi padre e la mini traversata a mare, la statua del Santo ha poi trascorso ore a bordo del peschereccio della famiglia Recchi. Quindi, è stata traslata per la processione di ritorno nel borgo antico, fasi che abbiamo seguito in diretta Facebook per quanto possibile, visto lo scarso segnale degli operatori di telefonia mobile, con l'accompagnamento musicale della banda.

Presenti l'arcivescovo emerito di Lecce Domenico D'Ambrosio, il parroco della cattedrale don Gabriele Mascilongo, don Nicola Mattia e altri presbiteri e ministranti.