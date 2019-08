TERMOLI. Un'alba meravigliosa, come sovente accade il 4 agosto di ogni anno, è stata quella che ha caratterizzato la messa delle 6 del mattino davanti al mercato ittico, sul piazzale dei pescatori, forse la celebrazione più suggestiva, per tanti motivi. Una devozione assoluta, quella della cittadinanza adriatica, che dopo la prima lunga giornata vissuta nella festa patronale non ha rinunciato a questa celebrazione, prima di 3 messe che scandiscono la giornata del 4 agosto, dopo ci sono quella delle 8.30 nella cattedrale e il Solenne Pontificale delle 18.30 in piazza Duomo.

Partecipazione davvero numerosa, con amministratori in prima fila e tantissima gente, per assistere alla celebrazione officiata dal monsignor Domenico D'Ambrosio, alla sua 11esima festa di San Basso, la seconda come ospite, in sostituzione del vescovo Gianfranco De Luca, come ogni anno alla suggestiva messa dell'aurora celebrata alle sei del mattino. Accanto a D'Ambrosio il parroco della cattedrale don Gabriele Mascilongo.



Il piazzale del porto affollato dalle famiglie di termolesi veraci che considerano questo momento come un evento fisso e irrinunciabile per consolidare il senso di appartenenza alla città. Un clima intimo e particolare per condividere la funzione dedicata al protettore e accompagnata dal sorgere del sole.

Al termine della messa la statua del patrono è stata riportata in processione in Cattedrale.