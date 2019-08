​Il nome Basso sinonimo di coraggio e via San Basso a Venezia

TERMOLI. Curiosità e aneddoti su San Basso.

Da PonteRialto,seguendo le indicazioni per Piazza San Marco, tra mille vicoletti, d’improvviso leggo via San Basso. Stupore. Fino a quel momento avevo considerato il nome Basso comestrettamentetermolese, come qualcosa di specifico dei Termolesi. Non perché non meritasse di andare oltre il perimetro di Termoli o al limite del Molise. Al contrario. Ma perché lo reputavo di appartenenza egoistica dei Termolesi. Ed orascopro che è a disposizione,alla vista di tutti, almeno a Venezia.

Ma sorpresa nella sorpresa. via San Basso la percorro tutta (è stretta e corta come la gran parte delle strade di Venezia) e alla fine mi si apre davanti agli occhi tutta Piazza San Marco.

Lo stupore sta nella vicinanza tra i due santi, data l’immissione diretta di Via San Basso in piazza San Marco. Il dubbio: è casuale oppure questo legame toponomastico corrisponde ad una connessione storica tra i due santi?

2. Amburgo - Germania. All’inizio di una riunione, vi è la presentazione di alcuni partecipanti di una società tedesca e di una italiana, operante a livello mondiale, rappresentata dallo scrivente e da un collega. Eravamo due italiani circondati da ben cinque panzer tedeschi. Dopo quattro nomi teutonici impronunciabili il quinto si presenta Basso Di Francesco.

Stupore. Un italiano e per di più termolese, uno che si chiama Basso non può che essere termolese, nelle fila del nemico ossia schierato nella controparte tecno-commerciale.

Mi deconcentrai trenta secondi rispetto ai temi della riunione, durante i quali promisi a me stesso che nell’arco dell’incontro ed eventuale break, avrei parlato con il termolese di Germania.Le cose andarono diversamente: il break non ci fu, i saluti furono freddini, formali e frettolosi. Io e il mio collega riprendemmo l’aereo. E non seppi più nulla di Basso Di Francesco. Resta la convinzione di aver incontrato un termolese, ma non ne ebbi mai la certezza.

Il nome Basso è “sinonimo” di coraggio. Non andate su Internet. Non trovereste questo accostamento. Che invece la logica fornisce dandoci un’ ovviaspiegazione : se fu un martire è consequenziale che abbia avuto coraggio. Obiezione. Ma allora tutti i martiri sono sinonimi di coraggio.

E qui arriva la mia chiarificazionepersonale sul nome Basso, quale sinonimo di coraggio. Infatti, ogni volta che penso al nome Basso, la mente va al coraggio di quel gruppo di termolesi che per amore del proprio paese tra il 574 ed il 575 d.C. fecero una spedizione via mare fino a Nizza. Scopo: trafugare e trasportare a Termoli le ossa del vescovo Basso martirizzato 150 anni prima e poi nascosto da un gruppo di fedeli nella valle del Rodano.

Un obiettivo che rappresentava la condizione necessaria,avere le ossa di un martire, sulle quali poter costruire una cattedrale secondo le leggi vigenti. E rendere così Termoli un paese importante.

Domanda finale. Quanto sopra (il viaggio lunghissimo con le barche di quel tempo,trafugare le reliquie a rischio della propria vita etc…) sarebbe potuto accadere se prima di tutto non ci fosse stato il coraggio?

La risposta è ovvia. E diventa così comprensibile come, partendo da fatti reali, arrivo alla conclusione del tutto singolare, non trovabile nei vari dizionari, Il nome Basso è sinonimo di coraggio.