TERMOLI. Prima domenica di agosto che coincide con la festività patronale di San Basso a Termoli e il meteo, seppur accettabile, non è quello atteso per il pienone sulla spiaggia. Comunque le presenze non sono mancate, numerose certo, ma il tutto esaurito quest'estate pare non voglia arrivare mai.

Il mare è mosso, non eccessivamente, ma è sempre meglio essere cauti nell'abbandonarsi a nuotate e bagni refrigeranti.

Ecco come il nostro Michele Trombetta ha commentato il fievole assalto all'arenile.