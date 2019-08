«Pronto soccorso preso d'assalto nel weekend, potenziare il reparto e la medicina del territorio»

TERMOLI. Come un martello pneumatico, l’ex sindacalista della Fimmg-118 Giancarlo Totaro dispensa bollettini sull’andamento dell’ospedale San Timoteo e sulla sanità in basso Molise.

«Nel primo fine settimana di Termoli, come è facilmente verificabile, il Pronto Soccorso è stato preso "d'assalto".

In queste condizioni il rischio di intolleranza ed aggressività nei confronti degli operatori aumenta esponenzialmente. Oltre che aumentare il personale bisogna potenziare il filtro della medicina sul territorio per combattere controgli accessi impropri che superano il 90% del totale. Questa è la vera riforma che necessità contro le file al Pronto soccorso, non di codici che rischiano di incentivarne l'abuso.

Entro 18 mesi entrerà in vigore la normativa che per il triage delle priorità sostituisce gli attuali quattro colori con 5 numeri. Il provvedimento incassa il via libera delle regioni.

Quindi non più i 4colori rosso, giallo, verde e bianco ma numeri che vanno dall’1 con intervento senza attesa al numero 5 con attesa massima di valutazione di 4 ore (240 minuti).

A questinumeri le sanità regionali potranno affiancare anche i colori.

Sulla carta tutto appare perfetto ma le cose cambiano se si pensa che sarà arduo attuare questo cambiamento senza il ripristino degli organici medici che attualmente si stima essere deficitario nei Pronto soccorsi di circa 2000 medici specialisti e che a causa della nuova normativa su quota cento si prospetta possano diventare circa 4200 nel 2025. Otre i nuovi codici bisogna mettere prima i medici e gli infermieri.

Segià adesso non si riesce a rispettare questi tempi come si pensa di poterlo fare dopo l'introduzione di questi nuovi codici ancora più astringenti senza aumentare il personale e le attrezzature? Bisognerà diminuire i tempi dedicati ad ogni paziente. I Pronto soccorsi in Molise attualmente lavorano solo grazieal sacrificio di tutte le figure professionali operanti e con l'apporto determinato dei medici del 118 nonostante la discriminazione subita nella retribuzione che si spera presto di risolvere con un accordo regionale.

Se non si assumerà personale medico a sufficienza questo provvedimento potrebbe portare ad un aumento esponenziale dei contenziosi legali di risarcimento ed i medici ne saranno le vittime designate.

Peròè forse il caso di ricordare a tutti che il miglior modo, dimenticato, di accorciare i tempi di attesa resta quello di prevenire gli accessi impropri che attualmente, presa a standard la diagnosi di uscita, superano il 90% del totale degli interventi.

La vera soluzione ai problemi del Pronto soccorso, rimane il potenziamento di una medicina territoriale ben organizzata che svolga con efficacia la sua funzione di filtro e provvedimenti che responsabilizzano anche i cittadini a non usare il Pronto soccorso in modo improprio con anche l'introduzione di ticket per i casi di constatata e verificata inappropriatezza della richiesta assistenziale».