TERMOLI. Vedere tanta gente alla messa di San Basso sul piazzale del Porto, di fronte al Mercato Ittico alle 6 del mattino, quando ancora il sole non era alto, ci fa capire quanta devozione c'è per questa festa: abbiamo rivisto tanti termolesi di vecchio stampo, "chill' da Jervelelle" che hanno fatto la levataccia per essere presenti e poi la presenza dell'Arcivescovo Emerito della Diocesi di Lecce sua Eccellenza Mons. Domenico D'Ambrosio, ex Vescovo di Termoli, quest'anno invitato da Monsignor De Luca, nostro vescovo attuale che è fuori sede per un viaggio programmato. In prima fila quasi tutta la nuova amministrazione Comunale con il Sindaco Roberti in testa, il capitano della Capitaneria di Porto, ma anche tanti turisti occasionali in partenza per le Tremiti che quasi stupiti, vedendo tantissimma gente all'alba seguire all'aperto la messa, si sono fermati anch'essi.

Nell'omelia di Monsignor D'Ambrosio c'è stato tanto amarcord con il feeling amorevole che "Don Mimi" aveva istituito con Termoli e i suoi cittadini. Queste le sue parole: "Ho incontrato da ieri che sono qui, tanti sorrisi, tanti abbracci di persone amiche di cui non ricordavo il viso; sono rimasto molto contento di questi attestati di benevolenza che ho ricevuto e che io ho cercato di ricambiare perché con questa città, con questa diocesi, serbo un ricordo affettuoso e infatti ogni venerdì la ricordo nelle mie preghiere."

Anche l'aver spostato il palco per la messa verso est mentre nasceva il sole che illuminava la statua di San Basso, ha reso il tutto ancora più affascinante grazie ai giochi di luce. Nonostante la statua di "San Bassele" ieri abbia fatto un piccolo giro a causa del mare non troppo favorevole, la festa in suo onore continua oggi con il pontificato sul sagrato all'aperto alle ore 18.30 e a seguire la processione per le vie della città. Alleghiamo anche un video di una poesia dedicata a San Basso da parte di Sebastiano di Pardo.