TERMOLI. Siamo stati sul litorale nord di Termoli, in spiaggia, lontani dalla movida dei lidi balneari, per vedere come alcuni termolesi veraci hanno trascorso la giornata del 4 agosto, quando culmina la festa patronale in onore di San Basso.

Tra sole, bagni in mare e cibarie di ogni tipo abbiamo trovato un gruppo nutrito di amici termolesi che hanno il loro ritrovo nella zona come dicevamo a Nord di Termoli nei pressi dell'ex Hotel Glower: Gennaro, Nicolino, Flavio, Enzo, Tonia, Angela, Rosario e altri amici sono una combriccola molto affiatata e ormai in quella zona chiunque arriva e piazza un ombrellone diventa subito loro amico e al suono di aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, tutto diventa una sfarzosa conviviale d'estate.

Chiunque passa da quelle parti o viene invitato o si ferma soltanto per fare delle foto ricordo di un evento fuori da ogni norma, specie oggi.

Il menù di san Basso oggi non prevedeva il classico Gallucce arechjene, ma spaghetti con le vongole, 4 chili di pesce fritto, frutta a volontà, anguria, melone, dolci fatti in casa e una splendida torta al cocco, liquori, prosecco e vino, caffè e ammazzacaffè.

Poi approfittando della presenza di Enzo Ragni compositore, esecutore musicale di gruppi folklorici non ultimo ‘a Jervelelle, hanno intonato canzoni che hanno coinvolto tutti, questo è stato un san Basso vissuto alla grande dal gruppo e san bassele a reijecelle che alla fine hanno coinvolto compiacere anche noi che abbiano documentato tutto.